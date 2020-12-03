網路最大鞋商Zappos台裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）在拜訪友人時，不幸因火災傷重身亡，外媒起底發生火災的房子是謝家華的女友布朗（Rachael Brown）所有，她不僅是謝家華的前員工，更是親密戰友。

46歲台裔鞋王謝家華上月18日在康乃狄克州新倫敦（New London）一處濱水豪宅拜訪家人及友人時，不幸遇上火災，最終於27日傷重身亡。外媒披露謝家華當時一人被困在儲藏室，從外頭呼叫都沒有回應，更有同事爆料他可能吸食笑氣，釀成悲劇，整起案件疑點重重。

除此之外，外媒也揭露，發生意外的民宅是謝家華的前員工布朗所有。綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review Journal）報導，布朗不僅是謝家華在Zappos的前員工，更是女友及長期親密知己。

NEW: Rachael Brown is a longtime @Zappos employee who is known to be one of Hsieh’s closest confidants. #TonyHsieh #RJnow https://t.co/30zjhxjhCN — Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) November 29, 2020

47歲的布朗來自康乃狄克州，2004年Zappos從舊金山遷往拉斯維加斯時，布朗加入，協助Zappos發展，當謝家華重新在內華達州落腳時，布朗組織公司第一梯訓練團隊，並且成為謝家華最親密的知己、以及公司最具影響力的主管之一。據悉，布朗後來還和謝家華一起搬到猶他州公園市（Park City）。

Rachael Brown owned the house Tony was burnt to death in from a fire in a basement @ 3 am in the morning while he was sleeping-Rachael Brown was hired as a temporary phones representative-later asked by CEO Tony Hsieh to lead a team to teach all employees the company culture https://t.co/sBinR1dBQG pic.twitter.com/N59tbfI4Ut — RONNIE PROSSER (@RonnieProsser) November 30, 2020

不只是謝家華的長期戰友，布朗還有另外一個身份是大提琴手，在當地頗負盛名，並且以精湛的琴藝及伴奏聞名，更是維加斯黃金弦樂團（Vegas Golden Strings）的一員，曾為謎幻樂團（Imagine Dragons）的表演伴奏。

網路最大鞋商Zappos台裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）的女友布朗（Rachael Brown）也是一名大提琴手，所屬的維加斯黃金弦樂團曾為謎幻樂團（Imagine Dragons）的表演伴奏。（可見影片19秒處）

發生事故時，謝家華的助理赫伯特（Anthony Hebert）也與他一起待在布朗家，赫伯特當時告訴媒體，謝家華是來拜訪家人及「靈魂伴侶」，除了赫伯特，據悉謝家華的弟弟也與他們一起。

這幢康乃狄克州民宅是布朗於今年7月以130萬美元（約新台幣3,706萬元）購入，5月時，她才以約30萬美元（約新台幣855萬元）價格出售位在內華達州漢德森（Henderson）的房子。

布朗的濱水新宅一共配有5間房，約3,100平方英尺（約87坪），今年夏天房子出售時，被房仲業者描述為擁有全年的水岸魅力、配備奢華的內部及外部空間，還有許多智慧電子裝置。

(中時新聞網)