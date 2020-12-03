霸王團體在臉書上發起「116倒宇天光手勢大挑戰」。(圖 翻攝自罷免王浩宇臉書粉專)

桃園市議員王浩宇的罷免連署第二階段在20日正式通過，將在2021年1月16日舉行投票，許多對王浩宇的議員表現相當不滿的民眾都相當振奮。罷王團體日前更在臉書上發起「116倒宇天光手勢大挑戰」，並邀請眾多政治人物加入，以期提高罷免聲量，帶動市民投下罷免票。

「罷免王浩宇」臉書粉專25日時發起「116倒宇天光手勢大挑戰」，呼籲大家為了下一代，導正錯誤價值，拒絕造謠抹黑和網路霸凌，明年1月16日一定要把王浩宇罷免，「一定要倒宇天光，光榮中壢！」同時還TAG了台北市議員王世堅、宅神朱學恒、綠委高嘉瑜等人共襄盛舉。

而「116倒宇天光手勢大挑戰」的內容是，「PO出你的116手勢帥照」，並於文章頂部寫下「我罷王我驕傲」，然後再Tag三位你覺得有正義感的臉書好友，被Tag的人也必須按照挑戰內容執行，完成以上步驟才算挑戰成功！

「116倒宇天光手勢大挑戰」活動發起後不久，同樣也被TAG加入的桃園市議員黃敬平立刻響應，也在臉書上PO出「116手勢」的照片，並發文邀請他的朋友們也加入活動。

黃敬平響應「116倒宇天光手勢大挑戰」。(圖 翻攝自黃敬平臉書)

此外，早在11月21日時，罷免王浩宇發起人唐平榮，就在自己的臉書上發起這項挑戰，他還在另一篇貼文中直言，「2021.01.16就是中壢市民展現民主，用罷免票讓你懂得是非對錯的日子」；而王浩宇的表叔、罷王總部執行長邱仁德里長也在臉書上響應並呼籲，「罷免不適任議員，需要您的一票來相挺」。

📢＃116倒宇天光手勢大挑戰‼️🤘🤙 我罷王、我驕傲💪 １１６大家一起六起來！🤙 為了我們的下一代👶 導正錯誤價值❌ 拒絕造謠抹黑和網路霸凌🙅‍♂️ 明年１月16日🗓️ 一定要倒宇天光🌅光榮中壢！✨ #王世堅 #朱學恆 #高嘉瑜... 由罷免王浩宇發佈於 2020年11月24日 星期二

(中時新聞網)