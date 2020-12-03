獨居的人真的需要關心！一名男子長期積欠房租，房東上門催繳卻沒人應門，直到向法院申請驅逐令後才破門準備趕人，開門後卻被裡面景象嚇壞，就連警方也看傻。

根據《BBC》報導，事情發生在英國，28歲男子羅伊(Roy Curtis)長期積欠房租，金額高達2767英鎊，折合台幣約10萬多元，房東屢次按門鈴卻都沒人回應，認為對方不是裝死就是早已跑路，於是向法院申請驅逐令後進房準備趕人，開門後才發現羅伊早已死亡，且身上的血都流乾，成為一具木乃伊，嚇得他立刻報警處理。

根據英國警方調查，羅伊死亡已經長達9個月，儘管羅伊留下了40多頁遺書，但由於血液全部流光，無法用一般方法調查，現階段無法確定死因究竟為何，也無法得知究竟血液為何會流乾。

警方指出，羅伊患有自閉症，平日沒有工作，僅靠政府補助金過活，但最近一次的審核，遭相關機構判定羅伊有工作能力，因此取消補助，導致無法支付房租，恐為羅伊輕生主因。

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