雲林岸際1日發現一隻「世界最大海龜」—革龜陳屍岸上。海巡署昨晚（2）日表示，這是第三次在台灣記錄到稀有的革龜出現。同時也公布一張令人動容的照片，圖中死掉的革龜倒在一堆塑膠垃圾身旁，引人鼻酸。粉專「海巡署長室」無奈表示「一直到死後才終於不用吃塑膠袋。」

臉書「海巡署長室 Coast Guard」表示，1日難得能在雲林岸際發現「世界最大的海龜」—革龜。海巡署指出，台灣自從1997年開始，第一次紀錄到「革龜」出現是2001年，第二次是2007年，隔了6年的才再次發現革龜的身影，可見革龜的數量十分珍稀。

根據記錄，革龜最大可以長到近「3公尺、1000公斤」，站立起來比人類大上一倍，革龜的身體構造也相當特殊，可以潛入1000公尺的海底下覓食。海巡署說，由於革龜獵食的種類有9成都是沒有太多營養的「水母」，所以牠門只能靠大量進食來彌補尚欠缺的養分。

也因此，人們認為海龜誤把人類製造的「一次性塑膠袋」當作外型相似的水母，造成海龜們的大量死亡。最後，海巡署表示，就像照片中的革龜一樣，死後被沖上岸時，身邊仍是一堆塑膠垃圾。「一直到死後，才終於不用吃塑膠袋。」

(中時新聞網)