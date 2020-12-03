美式賣場好市多主打量大價便宜，因此廣受民眾歡迎，時常揪團掃貨，其獨有的科克蘭衛生紙更為大眾喜愛。但近日有網友懷疑衛生紙疑似有縮水，拿出去年購買的與上周購買的比對，才發現「差很大」。

網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，自己懷疑科克蘭衛生紙有縮水，拿出了去年買的與上周剛買的對比，發現同樣是24包入，上周買的竟比去年買的長度明顯變短，把照片PO出來後，引發兩派網友論戰。

原PO比對長度後發現今年買的短了不少，秤重後更發現平均每包比以前的少了8公克 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

由於不少人質疑原PO是包裝擠壓到，不夠客觀，他便把兩袋衛生紙拆開，隨機各拿出五包，用料理秤來秤重，發現今年買的比去年買的都少了6至11公克不等，平均減輕了8公克。原PO表示，自己平常沒在看社團，沒注意到衛生紙討論串，純粹是覺得落差有點明顯，才會一時興起來做比較。

網友也紛紛留言：「現在好市多衛生紙考驗的是你的信仰」、「早就縮水很久了」、「這是公開的秘密」、「上半年就發現一包少了快20g，原本是230g，大家可以回去量」、「現在真的變薄很多啊」、「早就換別加了」、「真的有變薄，女生上廁所擦了很明顯」、「最近使用明顯更容易破」、「已經減價10元規格變小一陣子了」、「屑屑變多，擦眼鏡很明顯」。

但也有死忠粉絲力挺：「一樣支持科克蘭」、「還是很好用啊」、「衛生紙而已有必要這麼計較嗎」、「會持續買，用過就回不去了」、「樓主一定很閒」、「把這時間用在賺錢上不是很好」、「至少有降價啦」。

(中時新聞網)