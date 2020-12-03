近日大陸國家文物局首次讓圓明園12獸首之一的馬首回歸到它160年前所在的位置，這是12獸首遭劫後第一個回歸圓明園的獸首。這聞名中外的12獸首在近數十年的購買收集與捐贈，已陸續有7個回到中國大陸，散處各地博物館與文物收藏中心，尚有5個仍在海外且去向不明，其中龍首據傳在台灣，但既未獲證實也不曾公開。

眾所周知，馬首回歸圓明園對中國不只是有文化上的意義，更重要的是彰顯中華民族走出歷史恥辱重建信心的重要象徵。此前曾於文化界有多次討論有關重建圓明園的構想，但各方意見分歧。這次馬首回歸圓明園更讓人猜測是否大陸官方有意朝重建的方向邁進，雖然文物當局已明確否認，但相關話題仍在文化界廣為流傳。

圓明園12獸首中已現身的有7個，目前都在大陸。尚有5個還出現。（圖／網路）

12月1日馬首遷入圓明園，為12獸首被刧後第一個回歸圓明園的獸首。（圖／新華網）

圓明園歷經數個清朝皇帝擴建而成，最早是因為來自東北的滿人皇族不習慣北京夏季的炎熱，因此在湖泊河水較多、花草樹木茂盛的郊區海淀區建造避燥熱的皇家花園，從康熙時啟用，名為暢春園。園邊上有個小花園，當時康熙賜給胤禛，也就是後來的雍正皇帝，就是圓明園最初的地點。後來經過雍正不斷地擴建，宮殿數目增加，佔地面積亦多達3000畝地。到乾隆時國力鼎盛，更新增了大量以南方園林風格為主的花園與建築，又新建了長春園、綺春園，合起來仍稱圓明園，佔地5200畝，宮殿數百間，當時即有「萬園之園」美稱。

乾隆皇帝下令外國傳教士設計建造的12獸首人身報時噴水池，內置精巧的水路管道設計，時辰一到獸首會噴水報時。（圖／網路）

12獸首噴水池被英法聯軍破壞，經過一些修復工作，但主要的獸首仍有數個流落海外。（圖／網路）

乾隆時開始與西方來的傳教士有些互動，看到一些西方園林圖片後極感興趣，下令傳教士郎世寧、蔣友仁等人仿建，因此也出現少數的歐式園林與建築，其中就包括西式水池、噴泉等造景。按西式建築設計，水池噴泉會以人像裝飾，但中西國情不同，皇家園林飾以裸體人形有失莊重，因此改用獸首人身像替代，並以12生肖獸首加上精巧的水路管道設計，時辰一到獸首會噴水報時。

據大陸古物鑑賞家馬未都指出，12獸首與中國傳統工藝造形設計與製造技法有很大不同，最明顯的是中國傳統獸像不重毛髮細節，但12獸首則雕塑出精細的毛髮。另外，獸首造型也不太一樣，例如牛首的牛角彎曲向前，品種上比較像歐洲牛，而非中國牛。因此懷疑獸首可能是在國外製作，或是找歐洲的技師到中國來設計與建造。這12獸首人像的頭部是銅質雕塑，身軀是石質，以暗藏銅管接通水路，初次使用時相當壯觀，但久了之後皇帝失去興趣，加上冬季水路結冰凍裂輸水管道後就一直閒置。

1860年英法聯軍進入圓明園時，12獸形人身噴水池已損壞閒置多時，但仍被劫掠一空。獸首因金屬材質既大又重，也缺乏中國特色，百餘年來在西方的文物界並不受重視。一直到1985年才有一位古董商在美國加州的一處豪宅花園內發現牛、虎、馬等3個獸首，被古董商以每個1500美元購得。2013年法國皮諾家族在古董拍賣中購入鼠首與兔首後捐贈給中國，其他幾件則由大陸軍方企業保利公司在國外拍賣會上競拍獲得，去年底澳門賭王何鴻燊則以6910萬港元(約合台幣2.6億元)在拍賣場購入馬首後捐贈予大陸文物局。

龍首據傳仍在台灣，還一度傳出要在法國拍賣，但從未現身，至今無法證實。（圖／網路）

至今圓明園的12生肖獸首已有7件回到中國，分別是鼠、牛、虎、兔、馬、猴、豬首，另外龍、蛇、羊、雞、狗首至今下落不明。多年前曾傳聞龍首在台灣保存完好，但既未公開，也無法證實，一度還傳出在台灣的龍首可能在法國公開拍賣，最後也未現身。唯一確定的是，這些獸首每次拍賣都創新高價，主因是大陸這幾年經濟發達，在拍賣會上搶購獸首是勢在必得，此推動高了獸首拍賣的價格。因為對大陸來說，這已經不是文物或古董的競拍，而是一種中國崛起的政治象徵。

(中時新聞網)