直播主宥凱圓夢發片，發行首張數位EP《刷起來》，2日舉行發片記者會，邀來戴祖雄力挺。宥凱在直播界受到歡迎，曾一小時內銷售出400萬元的好業績，不過他曾受過許多網路霸凌，網友批評他得外型、長相、身高及聲音等，他以前會一關直播就大哭，自我懷疑「我真的這麼爛嗎？」一旁戴祖雄笑虧他哭完，「看收入單就笑了」，宥凱回說：「直播一結束就可以看當天做多少錢，想一想，說就算了去吃宵夜。」

在台上首度唱跳主打歌〈刷起來〉，他笑稱自己之前跳舞像「肢障」，在長達近半年往返台北、台中的通學歲月，一天只睡三小時，終於練成舞功，唱片公司還特別邀請，10項全能戴祖雄（Hero）現身「力挺」站台擔任魔鬼教練，三連發狂操猛練宥凱，為宥凱驗收發片好體力。

經營直播3年，相當有聲有色的宥凱，直言一開始也萬事起頭難，由於自己資金不夠，加上是新人，往往不被廠商青睞而批不到貨，他胼手胝足一點一點累積，攥了小錢再投入買貨，一路衝到現在，他成立公司有近20個員工，每月光開銷就要80多萬，他說壓力不小、但也超有成就感，近期他買了200多萬的新車，接下來期望孝順父母盼在台中購入千萬宅，「想在台中買大房子，把爸媽都接來住。」

宥凱舉辦發片記者會。（馬棋朵數位影像製作提供）

(中時 )