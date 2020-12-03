曾莞婷擔任「第31屆寒士尾牙吃飽30」愛心大使，並挑戰一日烤瓜店長快閃。（創世基金會提供）

曾莞婷擔任「第31屆寒士尾牙吃飽30」愛心大使，並挑戰一日烤瓜店長快閃。（創世基金會提供）

曾莞婷擔任「第31屆寒士尾牙吃飽30」愛心大使。（創世基金會提供）

曾莞婷2日再度為創世基金會擔任「第31屆寒士尾牙吃飽30」愛心大使，並挑戰一日烤瓜店長快閃活動，號召粉絲大軍用新台幣下架單媽烤地瓜，每位買地瓜的粉絲她都附贈「合照」，她也同時呼籲民間企業、團體用一份年禮及紅包響應活動，在年前溫暖弱勢朋友的心，陪伴近２萬艱苦人度過寒冬。曾莞婷表示，日前單親媽媽新聞事件讓她很有感觸，社會上需要幫助的人還是很多，今年卻因為疫情而被忽略，希望在這歲末之際透過這有意義的喚起大家的愛心。

人美心美的曾莞婷，也透露她一直有在領養小孩，目前固定資助6位小朋友。被問會想自己生嗎？她笑答：「前陣子很想生，但後來發現我的事業心太重，如果無法給小孩很好的成長環境，不如把愛給其他需要的孩子！目前把愛都給他們了！」她說之前是因為周邊同年紀的朋友該生的都生了，看著他們帶小孩的畫面覺得很溫馨，但後來小孩們漸漸長大，也會變惡魔，朋友們就會告誡她「沒結婚、沒生小孩真好」，她想想好像也是，且剛好之前想生小孩時，身邊也沒有可以生小孩的「精主」對象。

她說，「生小孩」這命題現在對她來說應該已經不存在了，甚至連「結婚」也沒有了。被問「好朋友」還在嗎？她坦言「一直都很好，現在很享受這樣的狀態和生活型態。如果到下一個階段沒有更好的願景和突破，那就維持現在狀態就很好了。以前想結婚是為了想要有小孩，但現在沒有生小孩念頭，就沒有結婚必要」，她也曾在聊天時對「好朋友」很老實地講述自己的想法，「至於怎麼考慮，就是他個人問題。反正就是『好朋友』，沒有太大壓力包袱，對方當下沒有回什麼話，僅默默點頭表示已讀、知道，有收到這樣的消息」。

投資副業有成的她，服飾、保養品、飲料店都經營得有聲有色，旗下員工大概40、50位，她透露年終獎金應該四個月起跳，但正確金額就交給公司會計，「我只負責行銷賺錢部分」，她說今年服飾品牌確實受疫情影響，剛起步的飲料店還算滿穩定，保養品則是繼續成長，坦言今年營收應該有破5000萬。

不過她強調，最愛的還是拍戲，之前為了副業無法好好接戲，今年有慢慢把服飾品牌放給下面的人操作，把重心轉回戲劇，現在的她不排斥好的劇本任何角色，只要有挑戰性的都願意演，除了《天巡者》中的女鬼，如果有機會演單親媽媽也滿不錯，尤其是想演醜化自己的角色，不想呈現太完整形象的自己，之前演女鬼被讚是「最美女鬼」，她苦笑謙稱是大家對她太好、太捧場了，至於演技也得到讚許，她就覺得一切辛苦、犧牲都值得了。

(中時 )