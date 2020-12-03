台中市南屯區永春東路、益文三街路口，昨天下午發生奧迪轎跑車與黃牌重機碰撞，騎士送醫傷重不治。（警方提供／陳世宗台中傳真）

25歲的史姓男子2日下午駕駛奧迪雙門跑車，行經台中市南屯區時，疑因地面雙黃線斑駁，迴轉時未注意後方來車；20歲就讀科大的廖姓男子，騎川崎大型重機直行攔腰撞上。廖男疑因頭、頸受到重創，經送醫仍傷重不治。警方調查，兩人均無酒駕，將史姓男子依過失致死罪嫌移送。

警方指出，在美國就讀大學的史姓男子，疫情期間返回台灣，要價數百萬的奧迪雙門跑車登記在自己名下；昨天下午3時許駕駛跑車，行經南屯區永春東路、益文三街時，疑因道路地面雙黃線斑駁，無法辨識不能迴轉；迴轉時未留意後方來車，與廖男的機車發生碰撞，廖傷重送醫不治。

警方表示，廖男子是就讀南屯區某科大一年級，校方表示廖男學習態度積極，曾爭取交換生、外國實習機會；意外發生後讓學校師生都感到惋惜，並協請學校教官幫忙安撫家屬情緒。廖母接到警方通知時，情緒失控哀痛萬分，校方則協助處理善後事宜。

警方調閱監視器等，研判肇事原因？疑為史男迴車時未注意而釀禍，警方根據史的行車記錄器時，無法看到地面的雙黃線，因雙黃線已呈現斑駁脫落的情形，警方暫時無法依雙黃線違規迴轉開罰，將經後續分析研判，如果史男有違規等行為時，警方將再依法告發。

警方強調，史男警詢時供稱雙黃線斑駁，不知該處不能夠迴轉，迴轉時亦未看到騎士；全案今天將報請檢察官進一步相驗，並釐清廖姓男子的死因等，警方將依過失致死罪嫌偵辦，全案正由警方調查處理中。

(中時 )