小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（3日）新聞重點。

【1】國安院淪肥貓窩 挨批騙吃騙喝

政府在2018年捐助成立財團法人國防安全研究院，國民黨主席江啟臣昨在國防外交委員會審查預算時，質疑這個機構有很多人靠關係進去，等於是政府養肥貓，平常只會接待外賓、談談理論，「還有人去上call in節目」，不知道貢獻在哪裡，「騙吃騙吃」。國防委員會最後決議減列2500萬元預算，並凍結2000萬預算，書面報告始得動支。

【2】勞動基金官員涉貪 藍疑官商勾結

勞動部勞動基金運用局負責管理4.8兆規模的基金，而國內投資組前組長游迺文涉嫌貪汙，引發外界譁然，勞動部部長許銘春昨天坦言，政風處在2016年把游迺文列為「高風險對象」，但一直到今年才發現其在上班時間從事興櫃交易、異常投資等情事，因此才會轉送廉政署調查。基金局局長蔡豐清已經口頭自請處分。

【3】國人要等到明年第二季 才可能接種

英美等國下周將陸續為其國人施打新冠疫苗，國人何時可以開打呢？指揮中心昨日表示，我國目前已透過COVAX平台以及另一家藥廠洽談疫苗採購，初步掌握約1500萬劑的疫苗，最快明年第一季就能夠取得，但保守估計疫苗到貨時間點可能落在明年第二季，屆時就可以開始施打。

【4】政院出手 9大撒手鐧打炒房

平抑房價，行政院終於要出手了！行政院會今日將拍板「健全房地產市場方案」，據悉，現階段定調杜絕炒房，短期採取金融及稅制工具，祭出9大措施包括加強稽查預售屋與紅單交易所得、查緝個人及企業不動產交易所得、適時採行選擇性信用管制、控管銀行授信風險等，待院會拍板後立即上路。

【5】全球首發 星國將賣人工雞肉

新加坡將成為全球第一個售賣培植雞肉的國家。新加坡《聯合晚報》報導，由美國食品科技公司Eat Just研發的人工培植雞肉符合新加坡食品局的安全要求，獲准用來製作雞塊出售。外電表示，這象徵新加坡在開發「未來食品」上具有前瞻性。Eat Just創辦人兼首席執行長蒂特里克表示，培植肉的生產過程只要幾個星期，和釀製啤酒相似。研究人員從活雞採集細胞，再放入生物反應器擴大生產規模。公司計畫將培養器的容量從現在的1200公升擴大到5萬公升，成本可以縮小到只有原來的1/40，公司會先以上等雞肉的價格供應給新加坡餐館，再進軍零售市場，最後家家戶戶都能享用到人工培植雞肉。目前看來，人工培植雞肉並不會生成骨頭。但同樣的科技將來可以運用到培植人工海鮮，培植蝦肉或螃蟹肉的出現不會遙不可及。

(中時新聞網)