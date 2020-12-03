中央氣象局發布豪雨特報，其中宜蘭為豪雨特報，雙北、基隆為大雨特報。東北季風影響，今(3)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；基隆北海岸、宜蘭平地及大臺北地區有局部大雨發生的機率。今天清晨台灣本島平地最低溫出現在桃園市楊梅區，有14.6度。氣象局指出，今晚至週五清晨，中部以北低溫下探15度，沿海空曠地區甚至會再低1、2度，周五清晨是這波冷空氣最強的時候。

中央氣象局發布豪雨特報，其中宜蘭為豪雨特報，雙北、基隆為大雨特報。(氣象局)

氣象局指出，今天持續受到東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率偏高，由於風力、水氣稍增，在基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨狀況比昨日增多，有局部大雨發生的機率，其中基隆北海岸、桃園以北山區及沿海最為明顯，請多加留意，至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

氣象局指出，今天白天高溫在北部東北部不超過20度，其餘地區也降至22至25度，預測今晚至週五清晨，是這波冷空氣最強的時候。中部以北低溫約15至19度，水氣偏少的竹苗以南區域沿海空曠地區有可能來到更低，請留意溫度變化適時增減衣物。

氣象局也發布陸上強風特報及長浪即時訊息。東北風明顯偏強，桃園至臺南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；另外，今日基隆北海岸、東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島有長浪發生的機率，宜蘭(蘇澳)凌晨4時已觀測到浪高3.3米的長浪。

(中時新聞網)