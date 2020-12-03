繼前行政院發言人丁怡銘指冠軍牛肉麵用萊牛事件後，行政院長蘇貞昌稱國民黨中常委楊博仁的信功肉品支持萊豬政策遭打臉。蘇貞昌最近風波不斷，導致總統蔡英文再度上火線說明。港媒分析，蘇貞昌若未能誠心道歉，讓風暴繼續蔓延，最後可能燒掉自己的位置。

據香港媒體《中評社》分析指出，民進黨政府將在明年開放萊豬進口，風波延燒。在國民黨參與秋鬥遊行、12度杯葛蘇貞昌上台後，以豬內臟之戰拉到最高峰。蘇貞昌備詢時，對藍委反質詢，非常不討喜。當時蔣萬安質詢時表明不能公布他探訪的豬農時，還遭到在場綠委一陣嘲笑，整個氛圍呈現出來，會讓民眾反感。

蔣萬安當天追問萊豬議題，蘇貞昌稱國民黨中常委楊博仁的信功肉品支持萊豬政策，馬上被信功否認。蘇貞昌則解釋說是支持民進黨政府在非洲豬瘟防疫上做得好，說法顯得牽強。

港媒分析認為，蔡英文應是看到蘇貞昌面對質詢的情況有點失控，才會在上周三回應萊豬等議題，星期三中常會又再度跳出來說明，希望化解危機。但蔡若頻頻親自跳上第一線，是否代表蘇貞昌職務有變化？而12月25日縣市長上任將滿兩年，出缺就不必補選，年底內閣到底會不會改組，令人好奇。

(中時新聞網)