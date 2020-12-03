美國司法部主管國安事務的助理部長德梅斯（John Demers）今天表示，在美國採取行動打擊科技盜竊之下，已有超過1000名中國大陸研究人員離開美國。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）反情報部門主管伊凡尼納（William Evanina）則說，大陸特工已在鎖定總統當選人拜登（Joe Biden）即將上任政府的人員，以及親近拜登團隊的人士。

路透社報導，德梅斯和伊凡尼納都是在阿斯本研究所網路峰會（Aspen Institute Cyber Summit）中，作上述表示。

美國國務院9月曾說，總統下令拒絕構成安全風險的學生和研究員入境後，美國已據此取消超過1000名大陸國民的簽證。

一名司法部官員指出，德梅斯今天所說的陸方研究人員，跟國務院9月所提是不同群人。

陸方宣稱美國國務院行動是赤裸裸的政治迫害和種族歧視、嚴重侵犯人權。（譯者：楊昭彥）1091203

(中央社)