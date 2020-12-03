花東地區蘊含豐富生物資源，被譽為台灣最後淨土，但當地醫療資源稀少，受傷動物送醫總要耗時許久，還有動物就醫途中即不幸死去，獸醫綦孟柔不忍無辜生靈消逝，今年號召成立「野灣池上救援中心」，搶救沒人付醫藥費的野生動物，讓牠們恢復健康回歸野外，在山林重現生命活力。

11月2日下午，雖然時序邁入深秋，台糖池上牧野度假村遼闊的園區仍是滿滿綠意，牛隻和狗兒在草地上閒庭信步，悠哉靜謐氛圍彷彿來到遠離塵囂的世外桃源，而這裡卻藏著花東野生動物的最後生機。

甫踏入「野灣野生動物保育協會」附設非營利野生動物醫院（野灣），便能感受到醫療人員的專業與謹慎，簡單樸實的辦公室處處可見保育及醫療資料，白板上也密密麻麻記錄著「病患」的餵食和照顧過程，而野灣的誕生卻是因1隻山羌而起，更暗藏醫者的辛酸和眼淚。

由於花東地區經濟開發較少而蘊含豐富生態資源，但每年都會發生逾300起野生動物遭誤傷的案件，但東部地區野生動物保護資源稀少，動物送醫往往要耗費5小時以上，許多動物因此錯過黃金救援時間，死在就醫途中。

有隻台東小山羌在2015年時遭野狗攻擊，卻因路途遙遠而錯過黃金救援時間，綦孟柔只能咬牙施行安樂死，結束牠的痛苦。（圖／野灣動物救援中心提供）

曾有隻台東小山羌在2015年遭流浪狗攻擊，頸部被啃咬到幾乎沒肉，嚴重傷勢讓牠的氣管清楚可見，當時在屏科大擔任獸醫的綦孟柔下班後連夜趕往，但路途漫長遙遠，綦孟柔抵達時，小山羌的傷口已因暴露過久而乾化，山羌也呈現彌留狀態，綦孟柔只能咬牙施行安樂死，結束牠的痛苦。

山羌逝去讓綦孟柔備受震撼，她痛定思痛後，號召3位獸醫、2名保育復健員以及2名研究員，共8位野生動物工作者在2017年成立野灣協會，致力於野生動物保育及搶救，並於今年8月成立東部首間野生動物救傷中心，為當地動物創造活命機會。

「不會有動物說謝謝，也不會有飼主來付醫藥費，我們只想讓動物回家。」保育員廖朝盛說，野灣動物醫院是非營利公益單位，完全仰賴民眾小額捐款維持營運，但相較於狗貓等常見寵物，野生動物對一般民眾而言遙遠又陌生，募款過程也相對艱辛。

廖朝盛說，現已籌備到明年度的基本開銷，但野灣的任務不只在救治，還有回歸前的野放訓練，目前正為完善醫院設施及野放設備而積極募款，但至今尚有近700萬元缺口，希望有越來越多人加入守護行列，讓曾經受傷的野生動物在山林重現美麗與活力。

獸醫綦孟柔不忍無辜生靈消逝，號召7位女性野生動物工作者一同成立野灣協會，為花東地區的動物創造活命機會。（圖／野灣動物救援中心提供）

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(中時新聞網)