花東地區蘊含豐富生態資源，每年卻發生逾300起野生動物遭誤傷的案件，人類開發更是造成傷亡的主要原因，野灣野生動物協會因而成立池上救援中心，專門救治「沒人付醫藥費」的野生動物，希望這些因人而傷的「野孩子」能在人類呵護下康復，回歸山林重現美麗與活力。

台東曾有隻母熊誤觸陷阱，野灣成員也參與救援，母熊如今已恢復健康，野放回歸山林。（圖／野灣動物救援中心提供）

本刊日前走進池上救援中心，病房可說是「熱鬧非凡」，一窩斑文雛鳥因嗷嗷待哺而放聲尖叫，3隻來自綠島的白鼻心擠在吊床上共眠，角落還有隻翼膜破損的堀川氏棕蝠吊掛休養，赤翡翠則於籠內奮力展翅，醫院內共有10多隻大小「病患」，保育員和獸醫為「伺候」這些貴客而忙的足不點地。

「在這邊照顧的動物，多數是學校沒教的。」住院獸醫吳昀蓉表示，獸醫課程教導基本醫療技術，但每位患者的食物、構造和習性都大相逕庭，醫療人員必須量身打造專屬菜單和環境，每日設多個鬧鐘定時餵食，休診後往往得留下照顧，而野灣成員如此竭心盡力付出不只是因為熱愛動物，也源於人類對大自然的虧欠和贖罪。

珍稀動物「麝香貓」上月在山林間遭吊索纏住雙腳，手術後仍休克離世，讓醫療團隊不捨自責。（圖／野灣動物救援中心提供）

「我們看到的野生動物受傷，絕大部分是人為直接或間接造成的。」保育員廖朝盛說，野生動物受傷多半歸咎人類活動造成的傷害，直接因素如車禍、吊索及捕獸夾，間接原因則包括貓狗攻擊和誤食毒餌，還有民眾將野生動物豢養在家，卻因飼養不當而幾乎要了牠們的命。

廖朝盛提到，8月時有2隻白鼻心被關在籠中，遭棄置於台東河堤，成年白鼻心體重應有4公斤，牠們的體重卻不到500公克，太過瘦弱而嚴重脫水，全身上下瘦的幾乎只剩骨頭，在野灣成員緊急醫治下，2位無辜孩子逐漸康復，目前正在做野放訓練，順利的話將在短期內可望重回山林。

野灣野生動物醫院「病患」包括3隻來自綠島的白鼻心幼獸，獸醫吳昀蓉與保育員廖朝盛為牠們檢查，恢復健康後將會野放回家。（圖／野灣動物救援中心提供）

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(中時新聞網)