野灣野生動物保育協會今年8月成立池上救援中心，專門救治花東受傷野生動物，期望能把握黃金救援時間，為這些「野孩子」創造活命機會，至今已成功救護果子狸、山羌、黃嘴角鴞和鳳頭蒼鷹等珍稀動物，救援團隊為伺候這些嬌貴「病人」忙得足不點地，但對於救不回的患者仍有一份難言自責。
本刊調查，野生動物受傷多半歸咎人類活動造成的傷害，直接因素如車禍、吊索及捕獸夾，間接原因則包括貓狗攻擊和誤食毒餌，連超珍貴的台灣特有亞種麝香貓都因此死於非命。
保育員廖朝盛提到，上月有隻麝香貓雙腳被吊索纏住被送往醫治，獸醫為牠輸液、消炎並注射抗生素，麝香貓的雙腳卻持續腫脹出血，檢查後驚覺患處因長期壓迫而產生腔室症候群，緊急開刀仍回天乏術。
「盡力了卻仍救不回牠，真的會很自責。」廖朝盛回憶，手術過程中，腐敗血液的臭味不斷漫出，而肌肉壞死和肝指數過高，再加上長時間的麻醉手術都讓麝香貓難以負荷，最終在等待甦醒過程中休克離世。
看著悉心照護的病患魂斷手術台，縱使已看慣生死，野灣成員的心情仍是五味雜陳，但他們連悲傷的時間都沒有。廖朝盛說，手術結束後，立刻有一窩雛鳥被送來，醫療團隊只能忍住眼淚，拿起奶瓶擔任奶爸奶媽，在遍布荊棘的搶救道路上繼續前行。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。