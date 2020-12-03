野灣野生動物保育協會今年8月成立池上救援中心，專門救治花東受傷野生動物，期望能把握黃金救援時間，為這些「野孩子」創造活命機會，至今已成功救護果子狸、山羌、黃嘴角鴞和鳳頭蒼鷹等珍稀動物，救援團隊為伺候這些嬌貴「病人」忙得足不點地，但對於救不回的患者仍有一份難言自責。

本刊調查，野生動物受傷多半歸咎人類活動造成的傷害，直接因素如車禍、吊索及捕獸夾，間接原因則包括貓狗攻擊和誤食毒餌，連超珍貴的台灣特有亞種麝香貓都因此死於非命。

野灣動物救援中心人員不多，獸醫與保育員除了要醫治動物，還要出動救援。（圖／黃耀徵攝）

保育員廖朝盛提到，上月有隻麝香貓雙腳被吊索纏住被送往醫治，獸醫為牠輸液、消炎並注射抗生素，麝香貓的雙腳卻持續腫脹出血，檢查後驚覺患處因長期壓迫而產生腔室症候群，緊急開刀仍回天乏術。

「盡力了卻仍救不回牠，真的會很自責。」廖朝盛回憶，手術過程中，腐敗血液的臭味不斷漫出，而肌肉壞死和肝指數過高，再加上長時間的麻醉手術都讓麝香貓難以負荷，最終在等待甦醒過程中休克離世。

看著悉心照護的病患魂斷手術台，縱使已看慣生死，野灣成員的心情仍是五味雜陳，但他們連悲傷的時間都沒有。廖朝盛說，手術結束後，立刻有一窩雛鳥被送來，醫療團隊只能忍住眼淚，拿起奶瓶擔任奶爸奶媽，在遍布荊棘的搶救道路上繼續前行。

每隻動物的食物和身體結構都大不相同，野灣成員必須量身打造專屬環境，竭力照顧希望牠們能早日回家。（圖／黃耀徵攝）

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(中時新聞網)