野灣池上救援中心是東台灣唯一的野生動物醫院，專門醫治「不會有人付醫藥費」的「野孩子」，8月開幕至今屢創生命奇蹟，還成功救回瀕死的保育類動物鳳頭蒼鷹，成功讓鳥兒回歸天際，鳳頭蒼鷹野放後在醫院外的樹枝停留，看著救命恩人良久才離開，無言感謝也讓醫療團隊有繼續努力的動力。

野生動物醫院開張至今已陸續救護果子狸、山羌、黃嘴角鴞等珍稀動物，被暱稱為「坡坡」的鳳頭蒼鷹就醫時，孱弱的連頭都抬不起來，陌生人靠近也無力反抗，所幸憑藉獸醫與保育員辛勤照顧，坡坡逐漸恢復健康，在半月醫治後終於順利展翅翱翔天際。

野灣野生動物醫院「病患」包括3隻來自綠島的白鼻心幼獸，獸醫吳昀蓉與保育員廖朝盛為牠們檢查，恢復健康後將會野放回家。（圖／黃耀徵攝）

「牠飛出去，在露臺旁的樹枝看我們很久，最後才轉身離開。」回憶坡坡優雅飛揚的姿態，保育廖朝盛的語氣中帶著思念與感動，他提到，野放那日天清氣朗，已經準備好的坡坡從獸醫手中滑出，在坡坡振翼那刻，醫療團隊將關懷化作祝福，期盼坡坡平安回到白雲彼端的家園。

「不會有動物說謝謝，也不會有飼主來付醫藥費，我們只想讓動物回家。」廖朝盛說，野灣動物醫院是非營利公益單位，完全仰賴民眾小額捐款維持營運，但相較於狗貓等常見寵物，野生動物對一般民眾而言遙遠又陌生，募款過程也相對艱辛。

野灣動物救援中心於今年8月成立，致力於拯救花東地區的各種傷病野生動物，目前正為完善醫院設施及野放設備而積極募款。（圖／黃耀徵攝）

廖朝盛說，現已籌備到明年度的基本開銷，但野灣的任務不只在救治，還有回歸前的野放訓練，目前正為完善醫院設施及野放設備而積極募款，但至今尚有近700萬元缺口，希望有越來越多人加入守護行列，讓曾經受傷的野生動物在山林重現美麗與活力。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)