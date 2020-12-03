根據男性醫學會調查，網路搜尋「壯陽、壯陽藥物、不舉藥」等關鍵字，每日的搜尋記錄將近上千次，一年更高達30萬筆以上！「這可能是因為年輕『軟』男愈來愈多，他們習慣用網路處理所有事情。」台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師說，根據義大利男性學門診統計顯示，近5年來，40歲以下勃起功能障礙發生率增3倍，而台灣也大幅增加近1倍。

性生活是兩性關係重要的一環，一旦性事不協調，很可能讓伴侶之間的感情生變。（圖／報系資料庫）

過去年輕男子若有勃起功能障礙，大多數與「心理因素」有關，可能是壓力、緊張等，陳煜透露，近年來卻發現反而是「生理因素」增多，年輕男子的身體狀況大不如前，因此影響房事表現。

「關鍵在於糖尿病、生活作息不正常！」陳煜說，許多年輕男性都是在治療勃起功能障礙時，才意外發現罹患糖尿病，因為糖尿病會造成大小血管病變，若是陰莖動脈血管不順暢，就可能導致陽萎。

台灣男性學醫學會理事長陳煜表示，糖尿病會造成大小血管病變，若是陰莖動脈血管不順暢，就可能導致陽萎。（圖／陳煜醫師提供）

另一個問題就是年輕人喜歡日夜顛倒，經常熬夜到半夜一、兩點才睡覺，這會導致內分泌失調，體內的女性荷爾蒙會因此逐漸增加，最快3個月就可能影響勃起功能。

雙和醫院泌尿科主任吳佳璋醫師進一步提醒，勃起功能障礙不只影響性事，也是心血管疾病的警訊。當陰莖血管阻塞50%，患者便會出現勃起問題，但此時冠狀動脈恐怕已有30%阻塞，大約每3位勃起功能障礙患者中，就有1位合併心血管疾病，超過6成的勃起功能障礙患者會在3年內併發心血管疾病。

陳煜說，若有共病如糖尿病、高血壓等，就要先積極控制疾病，如果及早治療，輕微的勃起功能障礙或許能完全恢復雄風，所以如果感覺力不從心，就要趕緊就醫。

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(中時新聞網)