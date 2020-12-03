年輕「軟」男愈來愈多，根據義大利男性學門診統計顯示，近5年來，40歲以下勃起功能障礙發生率增3倍，同樣的狀況也發生在台灣，台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師說，根據門診觀察，台灣40歲以下的軟男也大幅增加近1倍。

依照陰莖興奮時的「硬挺」程度，將勃起功能障礙區分為四級，第四級是小黃瓜，顯示正常；第三級是帶皮香蕉，雖可勉強行房，但硬度稍嫌不足；第二級是剝皮香蕉，已無法行房；第一級是蒟蒻，陰莖雖變大，但沒有硬度。

醫師提醒，偽藥工廠經常製造各式不同藥品，成分容易互相摻雜，加上製作環境髒亂，民眾服用後風險很高。（圖／警方提供）

陳煜說，年輕軟男大多屬於第三級的輕度勃起功能障礙，如果不治療糖尿病、高血壓等共病，隨著疾病惡化，陰莖硬度也會愈來愈差，最後變成軟趴趴的蒟蒻男，可能壯陽藥也無法見效，只能打針或置換人工陰莖。

但年輕軟男若能盡早治療，也有很大的機會可以恢復往日的雄風，目前治療勃起功能障礙的方式相當多，若屬於心理因素建議尋求諮商，若不想吃藥可以考慮低能量震波來促進陰莖血液循環，但每次需自費6000元左右，療程約6~12次，所費不貲。

「低能量震波」是最新的勃起障礙治療方式，能暢通陰莖血管，但每次需自費約6,000元，頗為昂貴。（圖／報系資料庫）

陳煜說，門診中就曾有一名牙醫系的男大學生讓他印象深刻，這位男大生雖然目前沒有女友，但與前女友們翻雲覆雨時卻常常力不從心，奇妙的是，最後竟是媽媽帶著他來就醫，考量到男大生並沒有三高問題，推測可能是海綿體平滑肌不夠有力量，所以建議他進行低能量震波的治療，效果也不錯。陳煜說：「每位患者勃起障礙的原因都不同，還是需要醫師專業判斷，才能決定哪種治療方式較好。」

相較之下，壯陽藥還是最普遍的治療方式，而且劑量、品牌也有許多選擇，建議在醫師指示下使用較為安全，不要私自購買藥物，若是吃到偽藥反而得不償失！

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(中時新聞網)