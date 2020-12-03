今晨最低溫出現在桃園楊梅，僅14.1度，寫下今年入冬以來新低。另受東北季風影響，中央氣象局針對北北基宜4縣市發布大雨特報。今晚更冷空氣南下，入夜後發威，明晨低溫下探13度！

隨著時序進入冬天，冷空氣一波接著一波，今晨全台平地最低溫出現在桃園楊梅茶改場（自動測站）14.1度；淡水約15度。今越晚越冷，更強冷空氣來襲，入夜後會感覺比白天更冷，氣溫一路下滑，明天清晨下探13度。

「今晚，我想來碗熱呼呼的暖湯」，也確實該如此，根據氣象局預報，入夜後中部以北來到15度左右，持續到明晨，和前些日子相比，幾乎半個台灣處在「失溫」狀態，沿海空曠地區還會再掉個1、2度。

這波東北季風挾帶水氣，氣象局持續針對宜蘭、台北、新北、基隆發大雨特報。另外有15縣市在陸上強風特報範圍內，包括桃園以南至台南、東部、東南部、恆春半島及外島的澎湖、金門、馬祖。

東北季風將影響到周日（6日），迎風面地區一陣雨一陣寒，濕濕冷冷。中南部影響不大，白天偏涼體感舒適，主要變化為日夜溫差大，恐逾10度，提醒民眾注意。

(中時新聞網)