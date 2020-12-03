京城銀(2809)受惠各類業務成長動能轉強，2020年11月稅前淨利達7.22億元、創近2年高點，稅後淨利6.45億元亦創近22月次高，每股盈餘（EPS）0.58元。累計前11月稅後淨利48.61億元、年增達70.55％，每股盈餘4.34元，已提前回升至近3年高點。

京城銀11月自結淨收益8.82億元，月增16.08％、年增23.59％。稅前淨利7.22億元，月增18.8％、年增45.09％，創近2年高點。稅後淨利6.45億元，季增21.55％、年增48.15％，亦創近22月次高。稅前每股盈餘0.65元、稅後每股盈餘0.58元，優於10月及去年同期。

其中，京城銀11月自結利息淨收益4.51億元，月減2.71％、仍年增達10.24％。手續費淨收益1.58億元，月增達24.39％、年增達21.37％。其他收益2.71億元，月增達61.7％、年增達56.81％，主要受惠金融資產評價利益月增達近1.67倍、年增達2.27倍拉抬。

累計京城銀前11月自結淨收益79.3億元、年增2.52％。稅前淨利55.45億元、年增達69.02％，稅後淨利48.61億元、年增達70.55％，均已提前創下近3年高點。稅前每股盈餘4.95元、稅後每股盈餘4.34元，優於去年同期2.88元、2.5元。

其中，京城銀前11月自結利息淨收益47.69億元、年增9.78％，維持穩健成長。手續費淨收益17.08億元、年增3.31％，僅其他收益14.52億元、仍年減16.38％，主因匯兌轉虧1.34億元、以及認列金融資產減損影響。

京城銀表示，今年對整體國銀均是較為艱困的一年，央行最新公布的第三季國銀存放款利差縮小至1.19個百分點，僅次於2009年第二季的1.11個百分點、創歷史次低水準，意味銀行要靠授信業務賺取利差收益的難度大幅增加。

不過，由於台灣防疫成果斐然、經濟活動維持強勁，主計總處日前大幅上修今年經濟成長率0.98個百分點、達2.54％，使京城銀今年放款成長動能得以抵銷放款利差下滑壓力，截至11月底逾放比0.01％、逾放覆蓋率11070.68％、放款覆蓋率1.53％，維持一貫優良水準。

(時報資訊)