網路用語「阿姨，我不想努力了」最近超夯，這句話大概意思是男生覺得生活太難，不想再背負壓力，希望有富婆包養自己。一名網友分享，房東年輕又有錢，長得還很像日本AV女優，要怎麼告訴對方「他沒錢了？不想努力了？」引發網友熱議。

一名網友前天在《Dcard》上分享，房東很年輕才27歲，繼承家裡的房產，出租給一些學生。而房東除了有錢之外，外貌也很不錯，長得像是日本AV女優夕美紫苑。近日他與房東聊天時，討論到錢的問題，因此忍不住好奇發問，要怎麼告訴房東「我快沒錢了？我不想努力了？」

貼文曝光後，意外釣出一堆「不想努力的」網友直呼，「快說在哪！改天就換我跟你收租了」、「可以跟我說阿姨在哪出租嗎？」、「先把租屋資訊放上來」、「姐姐我不想努力了」。

另有許多網友則建議原PO，改叫房東姐姐可能比較會成功，「叫她阿姨，你大概沒戲了，還是好好努力吧」、「這個叫阿姨會生氣吧！姐姐我不想努力了」、「叫姐姐，你機率大一點，說不定用另外一種方式繳房租」、「27歲你叫他阿姨？我看你還是繼續努力吧！」

後來，原PO也更新貼文解釋，因為聽到鄰居都是叫房東阿姨，所以心裡也就覺得是阿姨，還好沒有真的叫出來，真的應該要叫姐姐才對。

(中時新聞網)