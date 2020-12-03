行政院長蘇貞昌1日答覆藍委蔣萬安詢問萊豬進口疑慮時表示，日前他到屏東的信功肉品公司，對方還是國民黨中常委，很支持政府政策，讓人聯想該公司挺萊豬，後卻遭信功否認。對此，時事評論員李正皓直言，民進黨累積的防疫紅利，已經快被蘇貞昌暴發戶似的揮霍下消耗殆盡，這正是當前民進黨最大的危機。

李正皓2日在臉書發文表示，支持為了台、美關係深化所以進口美國豬肉，不等於支持在政策尚未充分討論的狀況下，讓美國豬肉輸入台灣。一個政策要完善，行政機關負責政策草擬、立法機關努力質詢抓漏，兩者缺一不可，質詢是民意代表的責任；備詢亦是行政官員的天職，也唯有執政黨、在野黨都各司其職，台灣才能不斷進步。

面對國民黨連續12次杯葛蘇貞昌上台報告、甚至是丟豬內臟的行為，李正皓表示，他都是嚴詞譴責，因為選民選立委出來不是丟豬大腸的，是要監督政府的。

可是平心而論，李正皓直言，蔣萬安質詢蘇貞昌是有內容的；反觀蘇貞昌備詢的態度，並沒有誠懇的回答蔣萬安的質詢，還是一貫的耍嘴皮子、占口舌上的上風。如果蘇貞昌一開始就沒有打算好好回答蔣萬安的質詢，那上周憑什麼指責國民黨的立委惡意杯葛、不認真質詢？

李正皓指出，國民黨惡意杯葛議事是不對的行為，相同的標準，蘇貞昌不誠懇備詢當然也是不能被接受的態度。民進黨上半年累積的防疫紅利，已經快被蘇貞昌暴發戶似的揮霍下消耗殆盡，這正是當前民進黨最大的危機。

(中時新聞網)