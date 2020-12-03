中天電視門口2日晚間發生自焚事件，老翁喊「不要過來」，下秒成火球。（攝影／邱子軒）

昨（2）日晚間7時許，一名70歲的孫姓男子在中天電視台門口自焚，雖火勢很快被撲滅，但老翁頭部與上半身36%三度灼傷，經插管後送往加護病房治療。對此，台北市議員羅智強坦言很難過，不曉得孫先生的自焚，能換到中天不被關台嗎？能喚回民進黨政客幾乎不存在的良心嗎？

孫男昨日先到中天大樓，將紅包遞給警衛，希望幫中天員工加油打氣，走出大樓後突往身上淋汽油，接著點火自焚，嚇壞不少民眾。警衛見狀趕緊拿滅火器滅火，並立即將孫姓男子送醫。

事發後，羅智強在臉書指出，1989年4月7日，鄭南榕為了百分之百的言論自由自焚，成了民進黨30年來的神主牌，4月7日也成了言論自由日，「蔡英文上台，一腳踩爛了這個神主牌，民進黨全黨緘默，彷彿鄭南榕從來不存在」。

如今發生老翁自焚事件，羅智強猜想，蔡英文可能一句評論都沒有吧？就算有，也是行禮如儀的一句廢話吧，也為孫先生覺得難過，「他的自焚，能換到中天不被關台嗎？能喚回民進黨政客幾乎不存在的良心嗎？」並為孫先生祈禱，也為台灣已死的新聞自由默哀。

對此，網友表示，每一個生命都是珍貴的存在，不管是鄭南榕或孫某某，言論自由不該因人而異，或因黨派色彩而異，「為什麼要這麼傻？」「傷害自己，只會親者痛，仇者快，不可以的！」

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