鴻海(2317)集團旗下夏普（SHARP）子公司台灣玳能科技去年開展筆電市場，在今年資訊月推出全新系列「dynabook行動科技解決方案」，涵蓋多款高階尊爵機種Portege系列及日本人氣潮流機種dynabook系列筆電商品，積極搶攻B2C市場。

dynabook副社長高山郁明表示，新冠肺炎疫情帶動在家工作、遠端工廠管理等應用需求，加上歐美地區需求同步強勁，今年整體出貨量可望倍增，並看好明年仍可望續繳雙位數成長動能。公司亦將進一步拓展中國大陸、東南亞等亞洲市場，目標擴大市占率。

夏普2018年10月以約40億元取得東芝PC事業子公司Toshiba Client Solutions（TCS）80.1％股權、納為旗下子公司，去年1月更名dynabook重返PC市場，並在台設立子公司台灣玳能科技。今年6月再向東芝買下剩餘股份，使dynabook成為夏普全資子公司。

夏普入主dynabook後，除了傳承過往革新技術和優良品質精神，並結合One SHARP的智慧科技，以提升生活價值宗旨強化產品應用性，將筆電轉變為融入新常態生活型態的時尚產品，隨時提供使用者生產力、協作及創造力，實現次世代智慧科技夢想。

在今年的資訊展展期，台灣玳能科技展示包括搭載第11代Intel Core處理器的各式筆電及升級版dynaConnect智慧互聯APP，其中以重量僅898克、全球最輕的13.3吋翻轉式筆電最受矚目，預計明年1月在各大平台通路推出販售，積極搶攻B2C市場。

dynabook公告，截至3月底的2019年會計年度營收1697.7億日圓、年增15.45％，毛利率17.23％創近4年高點，營益率4.23％則終止連3年虧損、至少創7年高點。稅後淨利23.43億日圓，較前年虧損63.8億日圓大幅轉盈、終止連3年虧損、亦至少創近7年高點。

比照dynabook去年9月公布的中期營運計畫，除了順利達成全年轉盈目標，且營業利益達71.77億日圓，已超前達成原定今年設定目標，公司目標今年營收將翻倍達3400億日圓。夏普會長暨執行長戴正吳先前指出，dynabook預計明年初申請IPO上市。

(時報資訊)