威盛小金雞威鋒(6756)為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股7500張，其中5100張採競價拍賣，競價拍賣從12月4日起至8日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為150元，每標單最低為1張，以價高者優先得標，並於12月10日上午10點開標。

威鋒為全球獨特兼具完整USB高速傳輸、USB Type-C及USB PD相關技術布局的控制晶片領導廠商，產品終端主要應用於個人電腦、筆電、平板、手機、遊戲機等領域。受惠終端應用市場需求增加，威鋒電營運表現亮眼，2019年度及2020年前三季營收分別為15.86億元、14.22億元，年成長率達2~3成，稅後淨利更大幅跳增，2020年前三季稅後淨利為2.35億元已接近2019年全年表現，每股稅後純益(EPS)分別為4.05元、3.91元。

威鋒預期在USB Type-C持續增長與5G及IoT等新應用帶動的需求，以及USB4規格已完成制定，終端產品採用在即，威鋒已居於高速傳輸晶片發展的重要位置，後市發展潛力可期。

(時報資訊)