川普公開46分鐘的影片直指大選舞弊 要最高法院翻盤

美國總統川普在臉書上張貼了長達46分鐘的詭異影片，要求翻轉大選結果，並坦承他的話會受「責難」。

據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，川普在白宮發表的這段談話影片中，不時出現奇怪的剪輯。他強調，儘管這些發言可能被貶抑和責難，但卻可能是個人空前重要的演說。川普指出，這次大選充滿舞弊，在總統當選人拜登得票比他多的好幾州，結果都應該翻轉，接著他力促最高法院介入。

此外，川普說，他並不想要重新投票，但希望結果能「立刻翻轉」，甚至稱這次選舉「根本是場災難」。「人人都知道，這次選舉有舞弊，我不在乎個人是不是選輸，但我要輸得光明正大，」川普抱怨道，「我所不想要的，就是讓它從美國民眾手中被竊取。」

而單是在影片的前3分鐘，就剪輯了5次。隨後川普拿起圖表，告訴大家這次選舉如何被「竊取」，但他所指的投票曲線顯示的是密爾瓦基郡（Milwaukee County）。而當地一投完票後，就立即計票。事實上，多年來民主黨候選人在當地的表現一直都很好。

到周三為止，拜登的得票數已達8,100萬張，遠遠領先川普超過600萬張，而他和川普的選舉人票則是306：232。儘管如此，川普仍堅稱，從統計上來說，他沒贏是「不可能的」。

(中時新聞網)