新竹一名楊姓男子因為在酒店任職，在某知名汽車摩鐵享85折住宿優惠，日前他的朋友因付不出住宿費找他幫忙，摩鐵因金額較大拒絕讓友人賒帳離開，他竟嗆摩鐵主管「想死是不是？」此外，他因為付住宿費時少付10元被櫃台要求繳清，再度狂飆髒話威脅，摩鐵依他先前曾多次威脅鬧事決定提告，法院最後判刑8個月徒刑。

判決書指出，楊姓男子因為先前在酒店任職，經常出入摩鐵，因此該汽車摩鐵給他85折優惠資格。楊男的朋友在前年3月入住摩鐵，因為時間須延長，將休息改為住宿，隔日遭摩鐵多收1萬5983元住宿費，他因為無力償還求助楊男。楊男要求對方先讓友人帶證件離開，他會處理帳款，但遭摩鐵因金額較大須慎重考慮拒絕。

楊姓男子遭拒絕後，電話中威脅摩鐵主管「他想死是不是？」「等一下我會過去，好好認識他一下」，涉恐嚇危害安全。此外，一名自稱是楊男弟弟的男子在前年6月也在入住時要求折扣，被摩鐵人員要求打電話確認後，威嚇對方「怎樣，你啞巴阿！你啞巴！」

楊男在前年9月某假日入住摩鐵時，被依假日收費收取3400元，他不滿要求應以平日計價，甚至動手掐摩鐵人員的脖子怒嗆，「要我講幾遍，聽不懂是不是？」言詞中夾雜多個髒話，發現對方偷按警鈴，他還大膽衝進櫃臺跟著狂按警鈴，說「警察還沒到，我幫你按啦。」去年3月他在付住宿費時少付10元，被櫃檯要求後暴怒嗆對方「叫你們經理出來。」

最後該摩鐵忍無可忍決定提告，法院依以強制、恐嚇危害安全，造成被害人恐懼不安，危害社會治安，法治觀念薄弱，因此依強制與恐嚇危害安全罪判刑8月。

(中時新聞網)