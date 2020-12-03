美國政府換屆在即，有關中美關係的討論越來越多，很多人擔心在權力過渡期間川普政府會採取極端動作，加劇兩國緊張關係。陸媒《環球時報》3日刊出美國卡內基國際和平基金會副總裁、前任美國在台協會台北處長包道格專訪指出，他不認為美台關係會在未來4年冷卻，因美國國會有很多兩黨支持的涉台法案，但拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心，台灣會被小心地處理甚至「歡迎」，但會被放在中美利益這一更廣闊的背景板上來處理。

環球時報：您認為川普政府在未來一個多月裡會有哪些對華動作？

包道格：現在有一些從白宮內部傳出的說法，比如禁止更多中國公司，對包括香港人在內的更多中國人加以制裁，以及向中國附近派遣軍艦、飛機等。可能性有很多。值得注意的是，政府的重要崗位出現動盪，新上來的人選似乎與其前任有著不同的目標，比如前國防部長艾斯珀一直在耐心、謹慎地同中國方面保持軍事對話，我不知道他的替代者會有怎樣的政策或風格。

環球時報：蓬佩奧有可能訪台嗎？

包道格：有這方面的傳言。但在觀察他過去幾個月的行為後，我的觀點是：他不會真的這麼做。川普和蓬佩奧在台灣問題上非常小心，他們試圖突破一點界限，但又不真正越過任何紅線。

的確，他們似乎想把美中關係推向某種臨界點，以迫使拜登無法對本屆政府已經做的事做出更多調整，也許他們的確考慮過（讓蓬佩奧訪台），但我仍認為這僅是一個傳言而已。

環球時報：美國大選結果會對中美關係和兩岸關係有何影響？

包道格：一個新領導人上任後的優先事項是什麼？如果我們仔細看拜登曾經的表態，他的優先事項將是抗疫、恢復經濟、處理種族問題和應對氣候變化。在抗疫和應對氣候變化上，美中有很大合作空間，沒有理由發生衝突。其他領域其實和美中關係沒有太大相關性。所以我認為中國可以多一點耐心，期待一些變化。

一個新政府總需要一段時間來站穩腳跟。我的建議是，中國可以利用這段時間，認真考慮該如何接觸拜登新政府，比如在那些希望和美國談判的領域提出建議，或採取一些措施來緩解兩國間的緊張局勢。

環球時報：拜登政府在台灣問題上會採取什麼政策？

包道格：我並不認為美台關係會在未來4年冷卻。美國國會有很多兩黨支持的涉台法案，拜登不得不謹慎地遵循這些法案。

但拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心，台灣不是他競選時的主要話題，在各種民調中台灣的優先性都非常靠後。台灣會被拜登政府小心地處理甚至「歡迎」，但會被放在中美利益這一更廣闊的背景板上來處理。

有跡象顯示，今年夏天川普政府曾想採取行動，讓台灣成為一個更具對抗性的問題，但後來沒有這樣做。美台有了更多互動，但未跨越紅線。據我所知，川普仍然希望第一階段貿易協定能夠得到保留，他不希望在台灣問題上走得太遠而使這一成果付諸東流。我看到的報導顯示，拜登政府同樣希望第一階段貿易協定可以繼續實施，使兩大經濟體都得到更多好處。

環球時報：未來哪些有關台灣的事件將最受美國政策制定者關注？

包道格：我想會是意外事件的發生。如果發生意外，希望美中都能保持冷靜，不要演變為大規模衝突。我認為，拜登政府中沒人會希望在這個問題上製造麻煩。

過去一段時間，美中在雙方主管部門領導下進行了又一次軍事對話，溝通有了很大改善。坦率講，2001年（發生南海撞機）時，美中之間的溝通非常糟糕，但從那時到現在，兩國已經做了很多工作以改善這一點。我相信兩國都希望通過這些機制避免一些意外演變成大事件。

(中時 )