為防範新冠疫情，12月1日起進出8大場所都強制戴口罩，但一名網友昨在臉書社團表示，搭公車時一名老先生未戴口罩，年輕人好意提醒，沒想到竟被回嗆「我已82歲了」，讓車上的乘客全傻眼。

原PO在臉書《我是永和人》指出，防疫已快一年了，還是可以看到很多奇葩事，昨（2）日早晨約7點半搭乘公車前往永安市場，突聽到一名年輕人對老先生喊「你的口罩呢？」沒想到老伯竟回「我現在不方便，我已經82歲了」。

話一說完，車上其他乘客反問老先生是不是需要口罩，一名婦人也急勸老先生將口罩戴上，未料老先生竟反嗆「他是不是你兒子？（指勸導他的年輕人）」，後來車上乘客愈來愈多，老先生才心不甘情不願地從口袋裡拿出已髒污到不行的口罩戴上。

原PO無奈表示，病毒才不會管你幾歲，不想戴就別搭；網友也紛紛回應「年紀好像跟沒戴口罩沒關係吧！」、「我看過公車上戴口罩的老人，打噴嚏時拿下口罩」、「不戴口罩確實不分男女老少啦，但是老人不戴口罩就會有更高的感染風險」、「因為戴口罩呼吸比較困難，對長者來說呼吸會更不順，所以會排斥」。

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(中時新聞網)