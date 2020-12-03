小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(3日）財經重點。

【1】聯電報喜 吃到高通、輝達單

晶圓代工廠聯電成功拿下高通（Qualcomm）及輝達（NVIDIA）的成熟製程大單，加上德儀、意法半導體及索尼等國際IDM廠持續擴大下單。法人指出，聯電2021年上半年產能已經全面滿載，且訂單能見度有望放眼到2021年第三季。

【2】打炒房政院祭九措施

平抑房價，行政院終於要出手了！行政院會3日將拍板「健全房地產市場方案」，據悉，現階段定調杜絕炒房，短期採取金融及稅制工具，祭出九大措施包括加強稽查預售屋與紅單交易所得等，行政院會拍板後立即上路。

【3】外資大換股 10檔不離棄

外資12月1日及2日二個交易日，買進、賣出動作都相當大，多在640～680億元附近水準，但買賣超僅有個位數，顯示外資大幅換股操作，然而外資連2～13日買超旺宏（2337）、彩晶（6116）等十檔個股，買超張數都在1萬張以上買進十分積極，尤其旺宏更寫下連13日買超達14.68萬多張。

【4】ADR催動 台積今戰500元

由於美光調高2021年第一季財測，激勵DRAM雙雄華邦電及南亞科同步大漲，IC設計龍頭聯發科跌深後重展攻勢返回700元大關，IC設計股全面大漲，上市半導體指數2日收333.41點上漲5.99點，率加權指數同步寫歷史新高，成交值達1,064億元、占大盤成交值比重約37％。

【5】陸最具影響力商界女性 董明珠蟬聯榜首 薇婭登未來榜

財星中文網2日公布「2020年中國最具影響力的商界女性」排行，由格力電器總裁董明珠蟬聯榜首，長城汽車總裁王鳳英位列第二。財星今年首次推出「中國最具影響力的商界女性未來榜」，榜單包括電商、時尚品牌、攝影師等各領域菁英，知名帶貨直播網紅薇婭也名列其中。

(中時新聞網)