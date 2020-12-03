網友也分享照片，指出台北市常常只有士林方向有藍天。(翻攝自 鄭明典臉書)

北台灣今天一早發布北北基宜大雨特報，但台北市卻有一處不受影響沒下雨，中央氣象局長鄭明典在臉書分享雷達回波圖，北部滿滿的回波中，只有台北市的這裡「中間空一個洞」。

鄭明典在臉書表示，這個空洞就是士林，因為大屯山地形遮蔽的效應，讓士林沒下雨，每次看到這個現象，總會讓他聯想起「龜神傳說」，「因為小時候聽過太多次了，台北回來的親戚都會提到，士林真的比較不會下雨！」

士林早年傳說，蔣中正出生時因臉型長得像龜甲，被認為是龜神轉世，而古代流傳龜神是水神，有治水鎮雨的神能，加上蔣中正將總統官邸設在士林，因此士林老一輩認為當地少雨，是龜神鎮住的原因。不過從科學上來看，真正要歸功的是大屯山發揮了遮蔽效應。

在鄭明典解答後，網友們紛紛直呼長知識了「難怪！原來如此！」、「彩虹觀測熱區」、「有聽過，石牌這裡一帶真的不容易下雨，最近即使下雨，也飄一下毛毛雨就結束了」、「是真的！很常只有士林方向有藍天」。

(中時新聞網)