信功肉品發出聲明稿打臉行政院長蘇貞昌後，昨(2)日下午就遭到屏東消防單位登門關切，時間之巧合讓人聯想是「查水表」，屏縣府雖解釋是依規定進行的安檢，但台北市議員徐巧芯仍看不下去，在臉書上痛批蘇貞昌的作法，直呼這根本就是「霸凌式治國」：你敢有意見就惡整你，並砲轟政府公然用公權力讓人民恐懼。

徐巧芯在臉書指出，現在很多廠商都很害怕自己的「不同意見」被政府聽到，因為肯定會被查水表，結果才不到一天，信功肉品就因為打臉蘇貞昌在立院的說法，馬上就慘遭查水表。她 痛批蘇貞昌現在根本就是「霸凌式治國」，一言不合就查水表，最後可憐的都是廠商以及店家。

日前藍委蔣萬安在質詢時被蘇貞昌反問「是在說哪一家豬農」時，就曾提到為了保護豬農，不要讓他被查水表，所以拒絕透露，當時還被台下綠委嘲笑，結果如今證明，蔣萬安的顧慮是正確的，信功肉品在打臉完蘇貞昌後馬上遭到「調查」，簡直就是皇家傳承牛肉麵的翻版。

信功肉品慘遭查水表也引發網友的怒火，痛批蘇貞昌內閣吃人夠夠，直呼「原來領納稅人的錢功用就在查水表」、「一般人舉報違建都沒消沒息，得罪民進黨就馬上被查，真是有效率的表現」、「我們政府迫害百姓真是有效率，朝發夕至」、「蓋世查水表太保部隊來了」、「接下來還有衛生局、環保局、警察局、工業局、稅捐處，請做好準備」。

不過，針對「查水表」之說，屏縣府昨下午大動作開記者會澄清，強調此為正常的消防安檢；信功依規定2年須辦理1次消防安檢，上次檢查是2018年11月20日，至今滿2年；信功委託的消防設備公司11月27日主動提例行檢修申報，消防局同仁發現有缺失，依規定須檢查，但對方表示「今（2日）下午有空」，才前去。屏縣府指出，這是依法處理行政業務，「請勿把政治髒水潑到無辜公務人員身上」。

(中時新聞網)