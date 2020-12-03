FED發表大多數地區經濟仍待刺激，且預計FOMC 本月將提供新的資產購買計畫指引，激勵四大指數緩步走高，收盤漲幅介於-0.05%~+0.24%之間，個股漲跌不一。其中，美光上漲超過3.14%表現最為亮眼，谷哥、NVIDIA、AMD上漲超過1%。台積電ADR下跌１.31 %、聯電ADR下跌1.89%。

周三台股早盤小高盤開出，在2330台積電、3481群創、2409友達、2308台達電等權值股推升下，指數一路震盪走高，終場收在13,989.14點，再創歷史新高。OTC指數同步開高，盤中創歷史新高180.3點，最終收漲1.16%。

周三台股跳空高開，指數震盪走高，收長下影線紅K棒，目前短天期均線呈現多頭排列。成交量2,701.77億元，呈現價量齊揚，後續仍價漲量增趨勢為宜。

短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈(5G與高速傳輸)、聖誕節相關受惠股，另外在原物料方面可留意鋼鐵、塑化、航運。

(時報資訊)