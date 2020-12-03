陸媒環球網3日報導，英國路透社消息稱，美國眾議院當地時間12月2日剛剛通過《外國公司問責法案》，可能阻止一些中資企業在美國證券交易所上市。

據報導，該法案於今年5月曾在美參議院通過。該法案規定，如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的審計，將被禁止在美國任何交易所上市。不少分析稱，該法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。

中國外交部發言人華春瑩2日在例行記者會上被問及有關事宜時表示，在資本市場已經高度全球化的今天，有關各方開誠布公地加強跨境監管合作，就保護投資者合法權益等議題來加強對話和合作才是解決問題的正道。她強調，「我們堅決反對將證券監管政治化的做法，希望美方能夠為外國的企業在美國投資和經營提供公平公正的環境，而不是想方設法設置層層障礙。」

(中時 )