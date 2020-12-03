網紅家家（王盈）因直播露點引發軒然大波，但卻遭網紅橫綱凱咪指控是假奶，以及小可愛是刻意滑落，未料橫綱凱咪也身陷風波，1人大戰8男的影片在網路瘋傳，還差點鬧出家庭革命。

橫綱凱咪接受情色平台邀約擔任AV導演，她找來8名粉絲當臨演扮成男優，更邀請H級辣模娃娃擔任女主角，長達6分鐘的鹹濕演出，讓所有人看的血脈噴張，不過這支「9P汁男大爆射期間限定」影片，卻被外界誤解是橫綱凱咪親自上陣，就連母親都親自傳訊息叮嚀「不要為了錢，迷失自己」，還喊話希望她拍的是有氣質的影片。

真的是會被我媽氣死 為什麼要跟網路蠢民一樣只看標題啊！ 上次還跟我說侯昌明離婚了 害我去查新聞發現 靠！是標題啊！ 為什麼不點進去看 💢 #標題害死人 #侯昌明 #外流片 #橫綱凱咪 #aqqcami #cami 由 Aqq cami 發佈於 2020年12月1日 星期二

對此橫綱凱咪曬出母親的對話紀錄，她表示幾乎要被氣死，認為母親跟網路蠢民一樣只會看標題，因此回應：「看新聞不要只看標題，別跟那群網路智障一樣」，更表示上次有新聞報導她跟侯昌明結婚，結果也只是新聞標題，言語中透露著不奈的情緒。

對此網友留言：「有看影片的就知道妳是導演好嗎」、「我覺得也不是妳是演員還是導演的問題，媽媽只是不希望妳混在情色圈子而已」、「媽媽也是怕點進去會看到是真的，會更加受不了」。

(中時新聞網)