桃園市長鄭文燦11月先後造訪澎湖，雲林，金門，並接連兩天到台北和新北出席活動，外界普遍揣測是是為參選總統熱身。對此，前藍委陳學聖直言，鄭文燦動作頻頻，展現「熾熱的企圖心」，也難怪行政院長蘇貞昌近來會焦慮，在立院答詢時常動怒。

陳學聖1日在臉書發文表示，看到鄭文燦愈演愈大，最近加快腳步，從本島到離島，現更連到關島，企圖心旺盛熾熱。如此旺盛的企圖心，陳學聖直言，「燒烤著蘇貞昌」！

陳學聖指出，自己在政圈這麼多年，此時此刻鄭文燦的大動作，如果不是「先知」被默許的，就是「無知」，功高震主，準備被砍頭！這也難怪蘇貞昌近來會焦慮，在立法院答詢時常動怒。因為很可能這次總質詢將會是他的畢業考，而開放萊豬，就變成蘇貞昌最後一項政策。

「從藍綠民調明白看出，全民對開放萊豬這麼反彈，滿意度直直落，小英政府還要強力推」，陳學聖認為，蘇貞昌老江湖不可能不清楚，而小英有任期保障，但自己恐作了炮灰。不過蘇貞昌打橄欖球出身，不可能如此輕易就束手待斃，一定會予以反擊，而且蘇貞昌心中還有總統的夢！

陳學聖譏諷，小英第二任才剛開始半年，就跛腳成這樣，後面內鬥一定更精彩，大家就等著看吧！

陳學聖口中鄭文燦和美國關島的交流，是指桃園市政府11月中旬起一連舉辦6場「國際城市線上對談」系列論壇。首場1日登場，鄭文燦與關島總督盧．里昂古蕾露（Lou Leon Guerrero）視訊交流，暢談台灣的防疫經驗。

(中時新聞網)