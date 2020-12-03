巴西北部巴拉州卡梅塔市一家巴西銀行分行，在當地時間2日凌晨發生搶案，搶匪集團雖弄錯保險箱位置，未搶劫得逞，但也造成一名人質死亡。

巴西新聞網站G1報導，卡梅塔（Cameta）距離巴拉州（Para）州首府貝倫（Belem）約235公里，至少10名犯罪分子涉案，搶劫位於市議會大樓內的巴西銀行（Banco Do Brasil）分行。

搶劫行動在午夜時分開始，約持續1小時30分鐘，歹徒挾持當地居民作為人牆，攻擊當地警察局，導致一名人質死亡。

歹徒犯案過程中使用重型武器和炸藥，再利用汽車和船隻逃離。巴拉州州長巴巴柳（Helder Barbalho）表示，歹徒弄錯保險箱的位置，未搶劫得逞。一名嫌疑犯因向搶匪集團提供後勤支援而被捕。

這個犯罪集團的行動與1日在巴西南部聖卡塔里納州克里席烏瑪市（Criciuma）發生州史上最大規模搶劫案件，有諸多類似之處。發生在克里席烏瑪的搶案也是一個由至少30人組成的犯罪集團，對當地警察局發動攻擊後，搶劫一家巴西銀行分行。

根據巴拉州公共安全廳調查，2020年還發生兩起類似搶劫案件，幾乎所有涉案者都被捕。2017至2020年，巴拉州統計有51起這類型搶案，通常發生在警力較少的中小型城市。

(中央社)