由高公局委託統一超商(2912)「泰安服務區」增建南站星巴克全新開幕，打造出首座夢幻積木城堡外觀造型的星巴克獨立門市，且為搶搭國旅熱潮，7-ELEVEN首設TESLA充電站、ibon訂房享優惠。

統一超商經營的「泰安服務區」，位於國道1號中心點，南來北往車輛停留休息的機會高，自2019年7月完成第一階段裝修工程後正式營運，為國道服務區首例的ROT案(整建、營運、移轉)，高公局與統一超商共同投入許多資源，除了帶入經營創意，精進公共服務設施外，亦希望透過整建來改善既有泰安服務區空間不足的狀況，泰安服務區增建案於今年11月底全面完工，泰安南站星巴克正式開幕後，亦是服務區內整建工程完成的最後一哩路。

看好國旅熱潮及逐漸成熟的電動車市場，7-ELEVEN活用便利商店通路特性持續推動節能及綠色生活，並透過多元服務打造超越消費者期待的依賴型服務平台，自2015年起率先零售通路攜手Gogoro布局電動車基礎充電網，設置GoStation電池交換站，現已達167站點，累積使用人次突破520萬、減碳量超過15000公噸；2020年首創跨界合作，於特色門市建置特斯拉 (TESLA)「目的地充電站」，目前已於中部三處旅遊熱點設置特斯拉充電設備，串聯竹科新創公司創玖科技(InnoKnight)打造完整智能充電方案；站點位於前往內灣旅途必訪的「騰達門市」、新竹17公里海岸線鄰近南寮漁港的「冠盈門市」以及南投清境「見晴園門市」，讓車主前往山上或海邊旅途能在7-ELEVEN中繼休憩，免繞道前往市區充電，架構電動車充電友善生活圈。

統一超表示，目前承接各地共52座商場，包括觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓七大類；2019年起承接「泰安服務區」，今年即榮獲有交通界奧斯卡之稱的「金路獎」國道站場環境維護第一名，以全新設計並增建南、北站賣場特色空間，首創打造服務大客車駕駛人的「膠囊休息區」、「國道親子用餐區」、「國道自助餐」及「觀景台行動辦公室」、「食安實驗室」等，並導入餐飲、咖啡、速食、便利商店、伴手禮等多元類型的品牌櫃位。

「泰安南門市」亦為目前星巴克進駐國道服務區的八間門市中首間導入「現烤專案」之門市，提供來往顧客可隨行攜帶法國直送的「現烤糕點」及紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」；此外，台南仁德服務區與本土唯一軍艦博物館-德陽艦園區合作，即日起展出「風華與榮耀攝影展」，並有多樣體驗活動，持續提供更多優質服務滿足國道用路人。

(時報資訊)