大陸女星李小璐3年前鬧出和饒舌歌手PG One夜宿門事件，去年不敵親密影片外流，她和賈乃亮7年婚姻告吹，也傳出李小璐在朋友圈簽名檔標註「李愛奕涵」，遭推測已替甜馨改名換姓成「李奕涵」，音近「遺憾」。最近她曬和女兒逛故宮影片，脫口叫「賈甜馨」，間接否認替女兒改名傳聞。

李小璐當年以16歲的年紀獲得第35屆金馬影后殊榮，被封為「史上最年輕金馬影后」，2012年她與賈乃亮結婚，生下女兒甜馨，2017年底卻爆出偷吃PG One事件，去年黃奕前夫黃毅清被捕，李小璐在朋友圈發文：「惡有惡報」，眼尖網友發現她的簽名檔標註「李愛奕涵」，遭傳替甜馨改名刪去賈乃亮姓氏，改從李小璐姓，但她當時沒回應。

李小璐先前傳出給女兒改名。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

最近李小璐分享和女兒穿母女運動裝逛故宮的影片，甜馨時而認真聽導覽，時而手舞足蹈側翻，母女倆手牽手散步，女兒若累了，李小璐為母則強背起女兒，可見母女好感情，片中李小璐還大方稱呼女兒「賈甜馨」，用行動駁斥替女兒改名八卦。

李小璐在影片裡仍叫女兒「賈甜馨」。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

而李小璐歷經離婚後，最近首度受訪，直言最近狀態：「算是平穩了一些，沒有完全走出來。遇到難受的事情自己去消化，這個世界沒有真正的感同身受」，對於至今仍拿過去事情批評她的人，李小璐則霸氣說：「活好你自己吧」，懶理酸言酸語。

(中時新聞網)