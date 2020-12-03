行政院長蘇貞昌在立院答詢萊豬議題時，提到屏東信功肉品也支持，遭信功打臉，澄清是支持台灣豬肉外銷，並非支持萊豬，事後傳出信功被「查水表」。對此，屏東縣政府強調，「不要把正常的消防安全檢查做政治操作」，而信功早在11月27日，就主動提出要求消防安檢，相關申請書也隨之曝光。

屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，信功是列管的非甲類以外的工作場所，依規定2年內必須辦理消防安全檢查1次，上次檢查日期是2018年11月20日，已滿2年，本該進行例行檢查，且信功委託的消防設備公司，於11月27日主動提出例行檢修申報，消防局同仁發現有缺失，依規定必須前往現場檢查，強調公務人員依法、有效率的處理行政業務，請不要把政治的髒水潑到無辜的公務人員身上。

根據消防安全設備檢修申報書，信功早在11日27日提出申請，申報項目包含外觀檢查、性能檢查及綜合檢查。昨日消防局初步安檢發現，信功有滅火器壓力不足、室內消防設備幫浦組件故障等6缺失，依規定有1個月改善期，若無法改善可依規定申請展延。

對於信功傳出被查水表，屏東縣政府聲明澄清，並指業者早在11月27日就主動提出消防安檢申請。（圖／摘自PTT）

不過巧合的是，昨日上午縣府1999接獲民眾檢舉，指稱信功消防安檢、勞動條件有不合規定之處，下午消防局就上門檢查。鄞鳳蘭澄清，是因對方表示「下午有空」，才依約前往。

對於查水表說，信功董座楊博仁昨證實「上午有來」，但也表示應是例行性檢查，也不認為後續還會有人到公司「查水表」，應該不至如此。

信功的消防安全設備檢修申請被轉傳到PTT，引發網友討論，「怎麼又是民眾檢舉好奇」「『1999接獲檢舉』帶風向文網軍手，還真能掰，現在的政府完全不被信任」，也好奇「熱心民眾」怎麼有辦法跑到私人公司看消防缺失。另有人說，「例行檢查本來就好幾天前排定好，而且都年底了，不然要拖到什麼（時候）」「反串搞事的機率有多少？」

信功傳遭查水表，屏東縣政府出面澄清，引發網友討論。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)