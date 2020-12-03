一名女網友在網路控訴「我公公因為一支香要我離婚」，她說因為公公很迷信，初一、十五都要拜拜，且祭拜時大線香和香環不能燒完或熄滅，日前她出門買祭祀用品，回家時大線香剛好燒完，公公見狀大發飆，甚至氣到要求她離婚，讓她相當無奈、傻眼，直說「大支香沒了再點很困難嗎？有必要大發雷霆？」

該女網友在Dcard上發文表示，她與丈夫交往2年後決定結婚，嫁進婆家時雖然沒有婆婆，而且婚前只有見過公公一次面，沒想到公公非常迷信，要她初一準備九菜一湯，初十五備妥餅乾及水果，拜拜那天早上、晚上都要向神明敬茶，並規定大支香跟香環不能斷，需要一直拿新的去點燃。

女子的公公很迷信，認為線香不能斷或燒完。（圖／翻攝自Dcard）

某日公公出門，她與丈夫也出門去買拜拜用品，回到家大支香剛好燒完，公公看到後大抓狂，氣得要求她跟老公離婚，讓她無奈表示「今天是因為老公帶我去逛街也就算了，重點是我們是去買他交代要買的拜拜東西」，後來她開始生氣，讓她的父母幫她載行李回娘家，直說真的太心累了，「為了一支香要我們離婚會不會太扯」。

許多網友看到文章後紛紛留言說「趁沒有小孩離一離，佩服你的勇氣啊，婚前只見一次公公就敢結婚」、「感覺公公有病」、「離婚記得去辭組，免得夫家祖先持續騷擾你」。

(中時新聞網)