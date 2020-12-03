大陸浙江農林大學日前傳出一位女學生在微博自曝賣淫經歷，並傳有「姆苟日記」，不少校內男學生都是顧客之一，更傳女學生感染愛滋病（人類免疫缺陷病毒，又稱HIV），一度造成校內恐慌。而網上流傳一張疑似這位女學生的本尊照片，其實該照片為南韓的超性感DJ「MIU」，MIU也緊急在Instagram發文澄清，急寫下「不是我，是盜用」等中文字。

據悉，11月中微博瘋傳一篇訊息，內文驚人寫下，大陸浙江農林大學一位就讀大一的夏姓女大生，因經濟問題與性癮下海賣身，還在個人微博頁面發出「姆苟日記」，詳細記錄每次性交易的過程，而夏女服務的恩客舉凡社會人士，就連校園中的富二代班長、話劇社社長、足球隊長等，全都買過她一夜春宵。

甚至謠言夏女不僅客群龐大，還感染愛滋病，消息傳開後，全校男性陷入巨大的恐慌，紛紛奔至醫院進行愛滋病篩檢。對此，夏女本人否認感染愛滋病，並嚴正回絕有散播愛滋病毒，校方證實亦夏女為大一新生，並在母親的陪同下前往精神病就診。

而在微博上更流傳多張夏女的照片，其中一張為夏女身穿灰色緊身連身衣對鏡自拍，巨乳與翹臀畫出一道完美的S型曲線。而有網友眼熟出這照片本尊是南韓超正的DJ MIU， MIU接獲消息後，也火速在發出限時動態澄清，並截下新聞事件作為動態背景，並用中文寫下「不是我，是盜用」，還貼上哭臉的表情符號。

據悉，MIU在Instargram上擁有138萬追蹤者，更有「巨乳版潤娥」的封號，清純的長相配上34D的傲人上圍，替她吸引不少粉絲，此外MIU也不吝分享好身材，社群上大方曬出多張性感泳裝照，豪乳直接溢出衣外，藏都藏不住超火辣。

(中時新聞網)