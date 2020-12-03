好市多推出一款鑄鐵鍋，底部印有台灣形狀與台灣特別版的字樣，引起外國網友熱議。（圖／翻攝自推特）

好市多驚見「台灣限定」版的鑄鐵鍋，鍋子底部印有台灣地圖，引發網友熱議。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多推出限定版夯品，一款印有台灣形狀及台灣特別版字樣的鑄鐵鍋，在台灣好市多販售，此消息傳上推特之後，引發熱議，不少老外哀嚎，先前才買了一組，但不是台灣限定版，感覺被騙了，另也有網友說，已找住台灣的家人代購了！

好市多推出「台灣限定」的鑄鐵鍋，從官網照片中可見，這款鍋子的底部印有「台灣特別版（Taiwan Edition）」的字樣，與完整的台灣地圖，精細到連澎湖、綠島和蘭嶼等離島，通通都有印出來。而這款鍋子其實是美國廚具大廠推出，一組有三件。

而推特帳號「Tricky Taipei」分享此鍋具組後，意外引發外國網友熱烈討論，「XXX，才剛買了普通版本的，覺得難過」、「我之前買的鍋子沒有台灣！有種被欺騙的感覺」、「太誘人了」、「剛剛已經請在台灣的阿姨趕快去好市多幫我買了」、「好想要買」。

日前也有台灣網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」分享，買了沒有特價的鑄鐵鍋，因為覺得是「台灣限定版」很酷，但欣賞來欣賞去發現雲林那塊是不是太顯露了？另外也覺得地圖上少了金門和馬祖有點遺憾。

貼文引發網友討論和讚賞，但也有眼尖的人發現，這款鍋子疑似是用舊版的台灣地圖，因為高雄、台中和台南都還有分縣市，但現在明明就已經合併了，因此懷疑是不是舊的產品拿出來出清。

Wow how many people in Taiwan are buying @LodgeCastIron that they have a special “Taiwan Edition” with the shape of Taiwan?! This is selling at Costco. pic.twitter.com/HKO5qbSkZn — Tricky Taipei (@trickytaipei) December 1, 2020

(中時新聞網)