台中市運動局日前舉辦單車年度盛會「2020時代騎輪節」，清水警分局沿線規劃交通守望勤務，以協助交通順暢。員警許哲彰攙扶著8旬老婦緩步的穿越斑馬線，一個8線道的路口停等了2次紅燈，與眼前呼嘯而過的車輛形成強烈對比，眼尖用路人發現溫馨畫面，拿起手機趕緊捕捉唯恐稍縱即逝，並PO文大讚「天氣轉涼了，我的心暖了！」

清水警分局指出，三田所員警許哲彰日前上午8點多，於清水區中清路9段及五權南路口擔任交通指揮勤務時，發現年約8旬老婦行動緩慢，準備由五權南路穿過中清路9段到對面路口公車站牌等公車。

由於中清路9段為往來車輛眾多且快速，許哲彰未免老婦人過馬路發生危險，隨即上前牽扶她的手穿越路口以確保安全，老婦人因行動緩慢，兩人還停等兩個紅燈才走到對面路口。

警許哲彰扶老婦人過馬路全部過程，被路過用路人看見並拍照PO文於臉書，文中表示，「…看見警察杯杯扶著老太太過馬路，與周遭呼嘯而過的車輛形成強烈的對比，…天氣轉涼了，我的心暖了」，引起網友回應大讚這是「台中最美的風景」。

三田派出所員警許哲彰，平時愛好騎腳踏車及跑步，多次參加半馬比賽，亦曾經參加警政署柔道比賽連續兩年拿下輕量級第一名佳績；另外，曾查緝過許多毒品及竊盜案件，陽剛的外形與扶老婦人過馬路的暖心，可說是鐵漢也有柔情的一面。

三田所所長林聖堯表示，員警許哲彰平時熱心公益為人低調，為善不欲人知，此次善行讓民眾拍攝發文，分享這份溫暖的善行。他也藉此呼籲用路人，行經路口時，留意老人、幼童行走，多點禮讓，讓社會更有愛。

(中時 )