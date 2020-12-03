在供應中斷和需求強勁下，工業金屬銅2020年來漲勢凌厲，高盛認為銅價牛市行情啟動，2022年可望升破每公噸1萬美元大關。

2020年迄今銅價累計大漲逾22％，正朝著2017年來最大年線升幅的方向邁進。銅價在1日盤中一度觸及每公噸7,719美元，衝上2013年3月以來最高紀錄。

高盛分析師在報告中指出，銅已經啟動牛市行情，銅價較2020年的低點躥揚50％，目前升抵2017年來最高水準。2022年上半銅價可能挑戰2011年創下的10,170美元高點紀錄。

(工商 )