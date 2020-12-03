高盛預期2022年銅價升破1萬美元 09:112020/12/03 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在供應中斷和需求強勁下，工業金屬銅2020年來漲勢凌厲，高盛認為銅價牛市行情啟動，2022年可望升破每公噸1萬美元大關。 2020年迄今銅價累計大漲逾22％，正朝著2017年來最大年線升幅的方向邁進。銅價在1日盤中一度觸及每公噸7,719美元，衝上2013年3月以來最高紀錄。 高盛分析師在報告中指出，銅已經啟動牛市行情，銅價較2020年的低點躥揚50％，目前升抵2017年來最高水準。2022年上半銅價可能挑戰2011年創下的10,170美元高點紀錄。 (工商 ) #銅價 #升破 #萬美 #高盛 #牛市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電休息、聯電帶頭衝 台股首破14000創史上新高 10:222020/12/03 財經 回應監院 新台幣升破28.8元 04:102020/12/03 金融．稅務 《紡纖股》運動服飾跑起來 聚陽明年EPS拚1股本 09:252020/12/03 財經 台股搶灘萬四 短期難固守 04:102020/12/03 財經焦點 《孤味》票房1.28億登國片No.1 04:102020/12/03 娛樂新聞 熱門股－為升 外資加持多頭排列 04:102020/12/03 證券．權證 巴克萊：2021年全球經濟成長5.6％ 標普升破4,000點 09:122020/12/03 財經 電動車狂飆 科技基金漲相佳 04:102020/12/03 投資理財 Q3淨利減逾36％ 陸金所美股摔跤 04:102020/12/03 全球財經 《晨間解盤》價量齊揚 多頭排列(日盛投顧提供) 09:402020/12/03 財經 財經熱門新聞 川普2殺招逼死陸企 謝金河爆背後暗挺兩大台廠 - 財經 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 印度禁陸App效果太烏龍 連政府機關都還在用 趕走的只有投資 - 財經 新法實施後 結清後減薪回聘 恐重罰150萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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