【愛傳媒採訪中心報導】這種便當真是太恐怖了！在板橋區一家知名便當店買的便當，居然出現長這樣的「菜脯」！

板橋區一所學校前天向一間知名的便當店團購數十個便當，這家便當店的招牌餐點包括了烤雞腿飯、烤肉飯、炸排骨飯、魯排骨飯，除了訂購的便當，還會加送一包包的菜脯。便當準時送到之後，學生們迅速開動，有學生還打開小塑膠袋倒下菜脯加料。

正要開動前，一名眼尖的學生發現便當裡面的菜脯形狀有一點怪，用筷子夾起來仔細一看，嚇一大跳！這哪裡是形狀特殊的菜脯，根本就是俗稱小強的蟑螂！這隻小蟑螂因為大小跟菜脯差不多，還好學生開動前眼尖發現，不然就太悲慘了。這盒還沒開動的便當，因為已經鋪上了加料菜脯，最後當然是一口也沒吃，整盒倒掉。

從小強的狀態看起來，應該是在製作菜脯前就已經混入，可能本來是想偷吃生蘿蔔乾，沒想到被業者一起製造成菜脯。小強無所不在，看起來業者的「內控」機制一定要加強了，食材把關要更認真一點，不然一定會賠上自己的商譽。

很多便當店都有免費菜脯提供，下次開動前不妨先仔細看一眼，以免悲劇上演。

(中時新聞網)