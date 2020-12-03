【愛傳媒葉毓蘭專欄】12月2日內政委員會邀請總統府副秘書長備詢，但總統府副秘書長認為只有預算案，才有到立法院接受質詢的義務，故未出席。

但依釋字第461號解釋，立法院各委員會依憲法第67條第2項規定，邀請政府人員到會備詢時，政府人員除依法獨立行使職權，不受外部干涉之檢察官、公平交易委員會委員等人員外，於立法院各委員會依憲法第67條第2項規定邀請到會備詢時，均有應邀說明義務。

總統府副秘書長襄助秘書長綜理總統府事務，職掌均與立法院之權限密切相關，立法院所設各委員會就與總統府副秘書長職務相關之事項，邀請其列席備詢，除有正當理由外，應不得拒絕應邀到會備詢，且本院第9屆第8會期財委會有安排私菸案報告，亦有邀請總統府副秘書長列席報告之先例。

近期多次政府官員受邀到院備詢，拒不出席，難道這種特例，在蔡英文總統領導的政府下，要變成憲政慣例，各級官員公然逃避立院監督，任意拒絕、藐視國會，更足顯行政權凌駕立法權之上，本席呼籲朝野立委，落實監督行政應不分藍綠。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)