【愛傳媒葉元之專欄】請不要被綠網軍帶風向，完整看完蔣萬安質詢蘇貞昌20分鐘影片，可以看到蔣萬安整場壓著蘇貞昌打。

蔣萬安絕對沒有被蘇貞昌問到愣10秒，綠營因為心虛，所以在網路上帶風向，蘇貞昌全場東扯西扯一些沒內容的東西，活像個跳樑小丑。

我還原幾個現場過程：

一、蔣萬安和陳吉仲在討論，美萊豬進口後，對國內豬農產業的衝擊，結果蘇貞昌硬要插話，說上個月台灣豬農有外銷日本，完全文不對題。請問上個月豬農外銷日本，和明年萊豬進口，有什麼關係？丟臉！

二、蔣萬安說上個禮拜看了豬農，蘇貞昌故意問，「你看哪一家？」這時台下的立委故意哈哈大笑，干擾到蔣萬安。

其實蔣萬安根本沒有愣10秒，他稍微停頓，是因為被下面的民進黨立委擾亂。民進黨立委用笑聲護航，是看到蘇貞昌快被打趴了，是一種心虛的笑。

三、蘇貞昌又插話，說上個禮拜去看信功，還是國民黨中常委，很支持政府。結果被信功出來打臉，說蘇貞昌說謊，信功完全不支持政府的萊豬政策。

四、信功老闆、國民黨中常委楊博仁說，他人在大陸，根本沒接待蘇貞昌，還說蘇貞昌是自己主動要去參訪信功，他們拒絕不了，但又怕被利用，所以特別交代公司經理，一定要小心。

五、這位國民黨中常委果然是先知，可以預測到蘇貞昌的套路。這蘇貞昌也夠可憐，騙人騙到大家都猜的到他的套路。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)