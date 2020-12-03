新冠肺炎(COVID-19)重挫全球航空業，在紛紛縮減航班情況下，受害最深的就是空服員荷包縮水，結果竟傳出英國航空公司(British Airways)一名空姐，在個人社群網站開設帳號，並PO上多張 「制服誘惑」照片，在機上「兼差」提供性服務、賣原味內褲，驚動英航主動展開調查。

英航「71號空姐」。（圖／翻攝自YouTube畫面）

據《太陽報》報導，英航一名空姐在臉書以「71號空姐」(AirHostess71)，宣傳自己的服務，宣稱可以在工作空檔的3萬英呎高空，提供「空中服務」，還賣自己的原味內褲，並大膽PO出多出張性感撩人照片，其中1張照片她在機上廚房掀起短裙，另一張則英航制服下只穿緊身衣，還註明「星期天不穿內褲」。

英航「71號空姐」。（圖／翻攝自YouTube畫面）

外媒報導，這名空姐的原味內褲不便宜，一件要價25英鎊（約950台幣），如果客人要求更「深入」，須先付50英鎊保證金（約1900新台幣）才能與她見面，取得「門票」後再談價錢，且不准討價還價，除了在機艙，也可到酒店啪啪，若班機飛到國外，到當地飯店也行，但飯店必須由她來訂。

「71號空姐」還說，她偶而也會跟同事來一場「友誼賽」，她在PO出的一張照片寫說：「沒有什麼比跟我的機長一起喝醉更棒的了，他想對我怎樣都可以，乾杯！」

英航一名空姐在臉書以「71號空姐」(AirHostess71)帳號宣傳性服務。

對於「71號空姐」是否正港的英航空姐？一名消息人士告訴《太陽報》說：「她穿著英航制服應該無誤，其的行為已影響英航員工形象。」英航一名發言人表示，英航要求所有員工要有最高的行為標準，英航已對此事展開調查。事發後，臉書上「71號空姐」的帳號已經被刪除。

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(中時新聞網)